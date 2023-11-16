Кейл Макар стал лидером по результативным передачам среди защитников в истории «Колорадо»
«Колорадо» дома обыграл «Анахайм» в матче НХЛ — 8:2. Защитник хозяев Кейл Макар в этой встрече отметился тремя результативными передачами. Этот результат помог 25-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Эвеланш» по количеству ассистентских баллов среди защитников в регулярных чемпионатах и плей-офф (247). Он обошел Тайсона Бэрри (245).
В этом сезоне НХЛ на счету Макара 18 (4+14) очков в 14 матчах. После 15 матчей «Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции с 20 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|5
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
|6
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|15
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|16
|4
|12
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|15
|10
|5
|21
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|16
|7
|9
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
Результаты / календарь
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21.11
|16.11
|03:30
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 3
|16.11
|04:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|16.11
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|8 : 2
|16.11
|06:30
|
Ванкувер – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|16.11
|22:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|15
|24
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76
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