Кевин Шаттенкирк: "Вашингтону" было по силам обыграть "Питтсбург"

Защитник "Рейнджерс" Кевин Шаттенкирк, выступавший в прошлом сезоне за "Вашингтон", отметил, что его бывшая команда могла обыграть "Питтсбург" (3-4) в полуфинале Восточной конференции в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2016/17. Он также добавил, что "Кэпиталз" еще могут побороться за трофей.

Напомним, что "Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли в прошлом сезоне, в финале обыграв "Нэшвилл" (4-2). Команда завоевала трофей в пятый раз в своей истории и второй раз подряд.

– Посмотрите на "Питтсбург" – команда выиграла два Кубка Стэнли подряд. Непросто играть против таких ребят. Но нам это было по силам, – приводит Nhl.com/Ru слова Шаттенкирка. – "Вашингтон" имел сильного вратаря, хорошую и быструю защиту, интересную атаку. Мы играли против самого скоростного клуба лиги. И у нас были шансы, серия дошла до седьмого матча. Трудно принять то, что у нас не получилось пройти дальше. Я получил новый опыт в плей-офф. Думаю, что в составе "Кэпиталз" есть много хороших ребят, они еще могут побороться за Кубок Стэнли.