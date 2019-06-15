Кевин Хэйс хочет играть за "Бостон"

Нападающий Кевин Хэйс хочет подписал контракт с "Бостоном", сообщает Boston Hockey Now. 27-летний хоккеист является уроженцем Массачусетса, а также ранее выступал в составе Бостонского колледжа.

На данный момент права на Хэйса принадлежат "Филадельфии", клуб сможет вести с ним переговоры до 23 июня, после чего со своими предложениями смогут подключиться остальные команды.

С 2014 по 2019 год он выступал за "Рейнджерс". Во время прошлого сезона он был обменян в "Виннипег", за который провел 20 матчей и набрал 12 (5+7) очков. В начале июня "Джетс" обменяли права на хоккеиста в "Флайерз".