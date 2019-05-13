Кэссиди считает, что "Бостон" улучшил свою игру по сравнению с первым матчем с "Каролиной"

Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди - о матче с "Каролиной" (6:2) в полуфинале плей-офф НХЛ. Его команда ведет в серии со счетом 2-0.

- Мы несомненно улучшили свою игру по сравнению с первым матчем, - цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ. - Доволен стартом игры. Соперник начал в силовом ключе, но мы нашли чем ответить. За исключением одного момента с рикошета, в первом периоде практически ничего не позволили им создать. Зато сами создали немало, вдобавок хорошо воспользовались шансом в большинстве и вели к первому перерыву. Начать игру вовремя - всегда одна из наших главных задач, и сегодня ребята выполнили ее отлично.

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