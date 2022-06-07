Кэссиди покинул пост главного тренера «Бостона»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Я сообщил Кэссиди, что меняю главного тренера, — сказал генменеджер «Брюинз» Дон Суини. — После 14 лет работы с Брюсом это было чрезвычайно трудное решение. Я хочу поблагодарить Брюса за его работу. Его послужной список главного тренера Брюинз впечатляет, и мы благодарны ему профессионально и лично. Хочу пожелать Брюсу, Джули, Шеннону и Коулу больших успехов».

Кэссиди возглавлял «Бостон» с февраля 2017 года. Под его руководством команда все пять раз выходила в плей-офф, трижды уступив во втором раунде, а в финале-2019 проиграли «Сент-Луису» (3-4).

В минувшем сезоне «Брюинз» потерпели поражение в первом раунде плей-офф от «Каролины».