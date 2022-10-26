Кессел заявил, что всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел высказался о своем рекорде НХЛ по продолжительности «железной» серии, который он установил в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).

«Я очень счастлив. Это был невероятный вечер. Рад, что мы победили. Я всегда предпочитал выходить на лед, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что», — приводит слова Кессела официальный сайт НХЛ.

Для 35-летнего американца этот матч стал 990-м подряд, что является новым рекордом лиги по продолжительности «железной серии».

В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунда в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.