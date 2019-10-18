Кессел забросил первую шайбу после обмена из «Питтсбурга» в «Аризону»
09:11
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел забросил свою первую шайбу в составе «Аризоны», куда был обменян из «Питтсбурга». Именно в составе «Пингвинз» 31-летний форвард дважды выигрывал Кубок Стэнли. В межсезонье Кессел был обменян на Антона Гальченюка из «Питтсбурга» в «Аризону». Свою первую шайбу в составе «Койотс» он забросил в ворота «Нэшвилла» (5:2), вторую шайбу он также забросил в этой игре.
В прошлом сезоне Кессел в составе «Питтсбурга» провел в регулярном чемпионате 82 матча, набрав 82 (27+55) очка.
He is who we thought he was. pic.twitter.com/jfQtgKW9C4— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) October 18, 2019
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