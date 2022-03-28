Кессел вышел на второе место в истории НХЛ по продолжительности «железной серии»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Виннипегу» со счетом 1:2.

Форвард «Койотс» Фил Кессел провел 965-й матч подряд в лиге. Таким образом, 34-летний американец вышел по этой серии на второе место в истории НХЛ, обойдя Дуга Джарвиса (964). Лидером «железной серии» является защитник «Филадельфии» Кит Яндл (988).

В текущем сезоне Кессел провел 65 матчей, в которых набрал 39 (7+32) очков.