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Сегодня, 06:00

Кессел вышел на второе место в истории НХЛ по продолжительности «железной серии»

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Виннипегу» со счетом 1:2.

Форвард «Койотс» Фил Кессел провел 965-й матч подряд в лиге. Таким образом, 34-летний американец вышел по этой серии на второе место в истории НХЛ, обойдя Дуга Джарвиса (964). Лидером «железной серии» является защитник «Филадельфии» Кит Яндл (988).

В текущем сезоне Кессел провел 65 матчей, в которых набрал 39 (7+32) очков.

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