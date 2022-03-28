Кессел вышел на второе место в истории НХЛ по продолжительности «железной серии»
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Виннипегу» со счетом 1:2.
Форвард «Койотс» Фил Кессел провел 965-й матч подряд в лиге. Таким образом, 34-летний американец вышел по этой серии на второе место в истории НХЛ, обойдя Дуга Джарвиса (964). Лидером «железной серии» является защитник «Филадельфии» Кит Яндл (988).
В текущем сезоне Кессел провел 65 матчей, в которых набрал 39 (7+32) очков.
? With newly-acquired dad strength, @PKessel81 moves into 2nd in most consecutive NHL games played after suiting up for his 965th straight contest. pic.twitter.com/LXYoS7GSAj— NHLPA (@NHLPA) March 27, 2022
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Нэшвилл – Филадельфия
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Виннипег – Аризона
|2 : 1 ОТ
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Нью-Джерси – Монреаль
|3 : 2 Б
|28.03
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Торонто – Флорида
|5 : 2
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