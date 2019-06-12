Кессел останется в "Питтсбурге"

Нападающий "Питтсбурга" Филип Кессел не будет обменян, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд. Ранее, по информации СМИ, форвард наложил право вето на обмен в "Миннесоту".

– На данный момент ситуация выглядит именно так, - цитирует Рутерфорда официальный сайт лиги. - Я полагаю, что Кессел будет играть за "Питтсбург" в следующем сезоне. Во-первых, он хороший хоккеист, он хорошо играл в нашей команде. Нам не нужно менять его. Вы должны знать, что у него в контракте есть пункт, ограничивающий возможности его обмена и делающий его невыгодным. В таких случаях клубу нет смысла идти на такой шаг. Так обстоят дела. Пока все говорит о том, что он останется в команде. Я исхожу из этого.

В 82 играх регулярного сезона 31-летний нападающий набрал 82 (27+55) очка.

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