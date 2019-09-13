Кеслер и Ивз пропустят весь сезон-2019/20

Нападающие «Анахайма» Патрик Ивз и Райан Кеслер пропустят весь сезон-2019/20. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм, сообщает Twitter «Дакс».

Ранее Ивз попал в больницу с диагнозом синдром Гийена-Барре. Это довольно редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система человека поражает нервную систему организма.

Кеслер перенес операцию на правом бедре. Хирургическое вмешательство сохранило хоккеисту шанс продолжить карьеру, но только после продолжительного восстановления.

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