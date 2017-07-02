Кэри Прайс: "С гордостью буду носить майку "Монреаля" до конца карьеры"

Голкипер Кэри Прайс счастлив, что продлил контракт с "Монреалем". 29-летний хоккеист отметил, что надеется завершить карьеру в этом клубе. Напомним, что "Канадиенс" заключили с вратарем соглашение на 8 лет, по которому он будет зарабатывать по 10,5 миллиона долларов за сезон.

– Я в восторге от того, что остаюсь в "Монреале", – цитирует Твиттер клуба Прайса. – Я никогда не думал о том, чтобы уйти в другую команду. Мне было бы не комфортно носить форму другого клуба. Нет лучшего места для игры в хоккея. Я с гордостью буду носить майку "Монреаля" до конца моей карьеры.

В минувшем сезоне канадец провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 37 побед при проценте отраженных бросков 92,3. Всего в лиге на его счету 509 игр и 270 побед.