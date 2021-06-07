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Кэри Прайс повторил достижение Патрика Руа

07:08
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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 26 бросков из 27 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:1, 3-0) и был признан третьей звездой.

Прайс стал первым вратарем «Монреаля» после Патрика Руа, кому удалось одержать шесть побед подряд по ходу одного плей-офф. В 1993 году голкипер «Канадиенс» выиграл 11 матчей кряду и принес клубу чемпионство.

К слову, тот Кубок Стэнли на данный момент остается последним в истории не только для «Монреаля», но и для всех канадских команд в НХЛ.

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