Кэри Прайс показал лучший результат по победам в плей-офф за «Монреаль» за последние 11 лет

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс одержал 9-ю победу в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Благодаря победе над «Вегасом» (3:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли 33-летний канадец показал лучший результат за последние 11 лет для «Канадиенс». Теперь на счету Прайса 9 побед и 4 поражения в нынешнем розыгрыше турнира. До этого лучшим среди вратарей «Монреаля» в плей-офф за последние 11 лет был Ярослав Халак (сезон-2009/10, 9 побед и 9 поражений).

Carey Price improved to 9-4 during the 2021 #StanleyCup Playoffs and established a career high for most wins in a single postseason, besting his previous mark set in 2014 (8-4).#NHLStats: https://t.co/iXseI02bF0 pic.twitter.com/P4Wi08juLD — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 17, 2021

«Монреаль» сравнял счет в серии против «Вегаса» — 1-1. Третий матч состоится 19 июня, начало — в 3.00 (мск).