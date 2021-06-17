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Кэри Прайс показал лучший результат по победам в плей-офф за «Монреаль» за последние 11 лет

09:15
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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс одержал 9-ю победу в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Благодаря победе над «Вегасом» (3:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли 33-летний канадец показал лучший результат за последние 11 лет для «Канадиенс». Теперь на счету Прайса 9 побед и 4 поражения в нынешнем розыгрыше турнира. До этого лучшим среди вратарей «Монреаля» в плей-офф за последние 11 лет был Ярослав Халак (сезон-2009/10, 9 побед и 9 поражений).

«Монреаль» сравнял счет в серии против «Вегаса» — 1-1. Третий матч состоится 19 июня, начало — в 3.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей