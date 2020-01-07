Кэри Прайс: «Ковальчук выглядел отлично»
10:06
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс остался доволен игрой новичка Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:3). Россиянин в дебютной встрече отметился голевой передачей.
— Он выглядел отлично, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Прайса. — Знаете, он очень рад оказаться здесь. Он заражает команду энтузиазмом, и мы очень рады его приходу.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/kovalchuk-and-varlamov-among-top-russian-performers-january-6/c-313569644
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