Кэри Прайс: «Ковальчук выглядел отлично»

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс остался доволен игрой новичка Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:3). Россиянин в дебютной встрече отметился голевой передачей.

— Он выглядел отлично, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Прайса. — Знаете, он очень рад оказаться здесь. Он заражает команду энтузиазмом, и мы очень рады его приходу.