Генменеджер «Монреаля» — о Демидове в межсезонье: «Я пытаюсь увести его со льда»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз рассказал о работе российского нападающего Ивана Демидова в межсезонье.

«У него были взлеты и падения [в прошлом сезоне], но мы начали замечать, как он на протяжении пяти игр в плей-офф разбирался в деле уже лучше. А потом мы наблюдали за ним все лето. Его трудовая этика не имеет себе равных... Он был в Монреале, катался на коньках, тренировался и снова катался, два раза в день, пять дней в неделю. Я пытаюсь увести его со льда», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.

19-летний Демидов в сезоне-2024/25 в 7 матчах за канадский клуб набрал 4 (1+3) очка. Начинал сезон он в СКА, в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 49 (19+30) очков.