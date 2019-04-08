Кенневилл стал главным тренером "Флориды"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилл возглавил "Флориду", сообщает официальный сайт клуба.

Кенневилл руководил "Чикаго" с 2008 года и завоевал с командой три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Канадский специалист – 11-й тренер в истории НХЛ, трижды завоевывавший Кубок Стэнли.

Вчера, 7 апреля, руководство "пантер" отправило в отставку Боба Бугнера, занимавшего пост главного тренера "Флориды" на протяжении двух сезонов.