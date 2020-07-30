Кенневилль считает, что Бобровский прибавил по ходу матча с «Тампой». Он пропустил 5 шайб

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского в матче с «Тампа-Бэй» (0:5). Россиянин отразил 24 броска из 29.

— Думаю, что Бобровский стал лучше по ходу игры, — приводит слова специалиста официальный сайт лиги. — Он бился и делал то, что должен был в данных обстоятельствах.

Безусловно, это тревожный звонок, не можем быть довольны результатами. Мы должны быть лучше во всех областях.