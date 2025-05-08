Кенневилль назначен главным тренером «Анахайма»

«Анахайм» объявил о назначении Джоэля Кенневилля главным тренером команды.

Специалист не работал с 2021 года после отстранения из-за сексуального скандала. Летом 2024-го он получил разрешение на трудоустройство в НХЛ.

«Сегодня великий день для «Анахайма». Джоэл — проверенный чемпион и один из лучших тренеров в истории НХЛ. Мы считаем, что это важный шаг на пути к тому, чтобы команда стала постоянным претендентом на плей-офф», — заявил генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.

Ранее в своей тренерской карьере Кенневилль возглавлял «Сент-Луис», «Колорадо», «Флориду» и «Чикаго», вместе с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли.