8 мая, 21:17

Кенневилль назначен главным тренером «Анахайма»

Алина Савинова

«Анахайм» объявил о назначении Джоэля Кенневилля главным тренером команды.

Специалист не работал с 2021 года после отстранения из-за сексуального скандала. Летом 2024-го он получил разрешение на трудоустройство в НХЛ.

«Сегодня великий день для «Анахайма». Джоэл — проверенный чемпион и один из лучших тренеров в истории НХЛ. Мы считаем, что это важный шаг на пути к тому, чтобы команда стала постоянным претендентом на плей-офф», — заявил генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик.

Ранее в своей тренерской карьере Кенневилль возглавлял «Сент-Луис», «Колорадо», «Флориду» и «Чикаго», вместе с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли.

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Рейнджерс, Ванкувер, Питтсбург, Наркодельфия - что с хлебалом?)))

    08.05.2025

    Хара, Лидстрем и Селянне вошли в символическую сборную НХЛ начала XXI века

    «Вашингтон» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
