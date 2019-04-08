16:43 | Хоккей — НХЛ

Кенневилль будет зарабатывать во "Флориде" 6 миллионов долларов в год

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Сегодня трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль стал главным тренером "Флориды"Инсайдер канала TSN Пьер ЛеБрюн рассказал об условиях контракта.

– Контракт специалиста рассчитан на 5 лет на общую сумму в 30 миллионов долларов. Бонусы зависят от успешности выступления команды в плей-офф, – написал ЛеБрюн в своем Твиттере. – Средняя зарплата Кенневилля составит 6 миллионов в год. В "Чикаго" он также получал 6 миллионов. Это может говорить о том, насколько агрессивны будут "пантеры" в этом межсезонье.

 

 

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