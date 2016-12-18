Кен Хичкок: "Тарасенко – очень хороший распасовщик. Так играл Бретт Халл"

Главный тренер "Сент-Луиса" Кен Хичкок сравнил игру российского нападающего Владимира Тарасенко с американским форвардом Бреттом Халлом. По словам наставника, оба игрока великолепно отдают передачи.



– Часто люди забывают, что Тарасенко – очень хороший распасовщик, – цитирует Хичкока официальный сайт клуба. – Все говорили о передачах, которые он сделал в матче с "Нью-Джерси". Думаю, что именно пас на Брэда Ханта в матче с "Нэшвиллом" показывает, как хорош он в этом компоненте. Он обманул двух соперников и вратаря, что показывает его изобретательность. Он может отдать поперечную передачу не глядя. Именно так играл Бретт Халл. Он показывал вратарям, что будет бросать, а затем делал передачу на пустой угол. И это всегда срабатывало. Так же сыграл и Влади.