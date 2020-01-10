Кемпе забил гол прямым броском с точки вбрасывания

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» победил «Вегас» со счетом 5:2. Последнюю шайбу в ворота «Голден Найтс» забросил нападающий Адриан Кемпе.

За 9 секунд до конца третьего периода в зоне «Рыцарей» было назначено вбрасывание. Кемпе нанес прямой бросок с точки, а голкипер «Вегаса» Малькольм Суббан оказался к этому не готов и пропустил шайбу между щитков.