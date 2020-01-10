Кемпе забил гол прямым броском с точки вбрасывания
08:52
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» победил «Вегас» со счетом 5:2. Последнюю шайбу в ворота «Голден Найтс» забросил нападающий Адриан Кемпе.
За 9 секунд до конца третьего периода в зоне «Рыцарей» было назначено вбрасывание. Кемпе нанес прямой бросок с точки, а голкипер «Вегаса» Малькольм Суббан оказался к этому не готов и пропустил шайбу между щитков.
2-5 Kempe(10)-Unassisted: https://t.co/NL4jEPgqux#LAKvsVGK #GoKingsGo #LAKings #VegasBorn pic.twitter.com/kG76LokG9n— Eric (@Kingsgifs) January 10, 2020
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