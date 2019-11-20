Кемпе прошел драфт отказов. Он вернется в КХЛ

Нападающий «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе прошел драфт отказов, сообщает официальный сайт клуба. От отправлен в фарм-клуб. «Короли» планируют расторгнуть контракт с форвардом. Вероятно, он продолжит карьеру в КХЛ. Ранее сообщалось о варианте с ЦСКА.

Нападающий стал игроком «Лос-Анджелеса» перед началом нынешнего сезона. Он выступал за фарм-клуб «Кингз» в АХЛ и в 16 матчах набрал 11 (3+8) очков.

Марио Кемпе уже играл в КХЛ, проведя несколько сезонов в «Витязе». В 166 матчах на его счету 83 (39+44) очка.

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