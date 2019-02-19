Кэм Уорд - о результате 8:7: "Это именно то, что называют ночным кошмаром для вратарей"

Вратарь "Чикаго" Кэм Уорд прокомментировал победу над "Оттавой" в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 8:7. Голкипер вышел на замену на восьмой минуте при счете 2:3 и пропустил 4 шайбы.

- Ох, думаю, это именно то, что называют ночным кошмаром для вратарей. Для обеих сторон, - цитирует официальный сайт НХЛ Уорда. - Это безумие, честно говоря. Но, конечно, два очка - это самый важный итог.

Мы понимаем, что не должны играть так, если хотим добиваться успеха. Но фанаты сполна окупили билеты на матч.