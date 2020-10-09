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Кэм Тэлбот выйдет на рынок свободных агентов

14:34
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Голкипер «Калгари» Кэм Тэлбот не будет подписывать новый контракт с клубом и выйдет на рынок свободных агентов, сообщает TSN.

По прошлому соглашению он получал 2,75 миллиона долларов. 33-летний канадец находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Тэлбот провел за «Огоньков» 26 матчей, в которых отражал 91,9 процента бросков. В плей-офф в 10 встречах он продемонстрировал коэффициент надежности 2,42.

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