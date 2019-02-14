Кэм Аткинсон: "Жалко ли будет отпускать Панарина и Бобровского? У нас все будет хорошо"

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон прокомментировал ситуацию с возможным обменом одноклубников голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Все что должно случиться, то и произойдет. Не я принимаю решения об обмене или уходе. У нас есть хорошая команда, а Ярмо Кекяляйнен всегда был успешен, когда ему требовалось обменять звездных хоккеистов. Он всегда получал хороших игроков взамен, так что я полностью в него верю.

Жалко ли будет отпускать Панарина и Бобровского? Послушайте, я в "Коламбусе" уже восемь лет. Я помню, как уходил Рик Нэш, как уходил Мариан Габорик и Джефф Картер. У нас все будет хорошо. Ярмо не боится делать ходы и принимать решения, которые будут лучше для клуба. Я не знаю, что именно он сделает, у меня нет хрустального шара. Но мы не беспокоимся о будущем, – приводит слова Аткинсона пресс-служба НХЛ.

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