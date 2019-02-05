Кэм Аткинсон: "Панарин - звезда, ситуация с контрактом не влияет на него"

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон считает, что ситуация с непродлением контракта не влияет на игру российского форварда "Блю Джэкетс" Артемия Панарина.

- В вашей карьере может быть так много шансов, так что, почему бы не извлечь преимущество из этой ситуации?, - приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ. - Все мы разные. Мне нравится в "Коламбусе". Я начал здесь карьеру в 2011-м, здесь же я ее хочу закончить. Панарин - звезда, я не думаю, что эта ситуация с контрактом как-то влияет на него. Вообще, все это довольно странно, многие ребята пошли бы по иному пути. Думаю, что Артемий извлечет для себя урок.

Фавориты НХЛ заинтересовались Панариным и Бобровским

Все об НХЛ - здесь