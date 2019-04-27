Форвард "Коламбуса" Кэм Аткинсон прокомментировал эпизод с нападающим "Бостона" Брэдом Маршаном, произошедший в матче второго раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ). 30-летний Маршан сломал клюшку Аткинсона, наступив на нее во время вбрасывания.

– Он должен мне 300 долларов. Передайте ему. Я буду ждать 300 долларов наличными, – цитирует Аткинсона The Athletic. – Я такого еще не видел. Маршан – профессионал в таких вещах. А ведь мне очень нравилась та клюшка.

Никто из судей этого не заметил. В этом плане он молодец. Конечно, в следующем матче я не буду думать: "Он на льду, я должен сломать его клюшку". Думаю, это только придает ему сил. Хотел бы я, чтобы такой игрок был в моей команде? Конечно. Он потрясающий хоккеист.