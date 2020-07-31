Кэм Аткинсон: «Коламбус» движется в правильном направлении»

Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон после победы над «Бостоном» (4:1) в выставочном матче высказал мнение, что его команда движется в правильном направлении.

«Мы просто хотели сыграть правильно, сделать жизнь соперника тяжелой, привыкнуть к своей системе и играть так, как мы будем играть против «Торонто», — цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ. — Не всегда у нас все получалось, но мы движемся в правильном направлении».

«Коламбус» в серии до трех побед сыграет с «Торонто», первый матч состоится в воскресенье.