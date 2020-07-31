НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кэм Аткинсон: «Коламбус» движется в правильном направлении»

09:01
Теги:

Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон после победы над «Бостоном» (4:1) в выставочном матче высказал мнение, что его команда движется в правильном направлении.

«Мы просто хотели сыграть правильно, сделать жизнь соперника тяжелой, привыкнуть к своей системе и играть так, как мы будем играть против «Торонто», — цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ. — Не всегда у нас все получалось, но мы движемся в правильном направлении».

«Коламбус» в серии до трех побед сыграет с «Торонто», первый матч состоится в воскресенье.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-july-30-nhl-action/c-317742300

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир