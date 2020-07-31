Кэм Аткинсон: «Коламбус» движется в правильном направлении»
09:01
Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон после победы над «Бостоном» (4:1) в выставочном матче высказал мнение, что его команда движется в правильном направлении.
«Мы просто хотели сыграть правильно, сделать жизнь соперника тяжелой, привыкнуть к своей системе и играть так, как мы будем играть против «Торонто», — цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ. — Не всегда у нас все получалось, но мы движемся в правильном направлении».
«Коламбус» в серии до трех побед сыграет с «Торонто», первый матч состоится в воскресенье.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-july-30-nhl-action/c-317742300
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