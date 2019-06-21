Кэллахэн может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Форвард "Тампы-Бэй" Райан Кэллахэн, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру в связи с проблемами со здоровьем. Об этом в интервью клубному сайту сообщил сам хоккеист. У него диагностировано дегенеративное заболевание диска поясничного отдела позвоночника.

- Означает ли это завершение карьеры? Я не думаю, что год или два перерыва в карьере помогут мне, если честно, - сказал хоккеист. - Учитывая, что говорят врачи и что я чувствую, не похоже, что я смогу вернуться.

34-летний хоккеисты выступает за "Тампу-Бэй" с 2014 года. Ранее он также играл за "Рейнджерс". В прошедшем сезоне он провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков. В двух матчах плей-офф он очков не набирал. В 2010 году он стал призером Олимпиады в составе сборной США.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков