Кекалайнен отметил, что уход Бобровского и Панарина не станет шоком для "Коламбуса"

Генеральный менеджер "Коламбуса"​ Ярмо Кекалайнен заявил, что его не беспокоит возможный уход ряда хоккеистов в статусе свободных агентов.

Команду может покинуть голкипер Сергей Бобровский, а также нападающие Артемий Панарин, Мэтт Дюшен и Райан Дзингел.

– В ближайшие дни у нас появятся ответы на некоторые вопросы, – цитирует Кекалайнена официальный сайт НХЛ. – Я уже говорил, что мы осознавали все риски. Если они уйдут 1 июля, у нас появится много места под "потолком зарплат", а значит, у нас будут другие возможности, чтобы двигаться дальше.

Мы сознательно шли на такой риск, понимая, что такое может произойти. Так что этот вариант развития событий для нас не станет шоком.

Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов