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«Каждый гол — буря восторга и гордости». Кастерова — эмоционально об игре Малкина

14:50

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовал в Instagram эмоциональный пост об игре супруга.

— Сколько уже было игр, плей офф и тем не менее, каждая игра очень волнительна, каждый гол Жени — буря восторга и гордости, — написала Кастерова. —  Лично у меня нет ни грамма иммунитета к хоккею. С началом сезона всех.

Накануне «Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Малкин, забросивший единственную шайбу своей команды, был признан третьей звездой встречи.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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