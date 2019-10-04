Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовал в Instagram эмоциональный пост об игре супруга.

— Сколько уже было игр, плей офф и тем не менее, каждая игра очень волнительна, каждый гол Жени — буря восторга и гордости, — написала Кастерова. — Лично у меня нет ни грамма иммунитета к хоккею. С началом сезона всех.

Накануне «Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Малкин, забросивший единственную шайбу своей команды, был признан третьей звездой встречи.

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