«Каждый это заслужил!» Речь Радулова после победы «Далласа» над «Колорадо»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов после победы над «Колорадо» (5:3) в первом матче серии Кубка Стэнли Западной конференции произнес речь в раздевалке.

Хоккеисты «Старз» признали 34-летнего форварда лучшим игроком встречи.

«Каждый это заслужил. Особенно ты, ****** Факса. Двигаемся вперед, продолжаем работать», — сказал Радулов.

В победном матче на счету Радулова дубль и голевая передача.

Следующая игра серии между «Колорадо» и «Далласом» пройдет 25 августа.