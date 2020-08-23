«Каждый это заслужил!» Речь Радулова после победы «Далласа» над «Колорадо»
08:10
Нападающий «Далласа» Александр Радулов после победы над «Колорадо» (5:3) в первом матче серии Кубка Стэнли Западной конференции произнес речь в раздевалке.
Хоккеисты «Старз» признали 34-летнего форварда лучшим игроком встречи.
«Каждый это заслужил. Особенно ты, ****** Факса. Двигаемся вперед, продолжаем работать», — сказал Радулов.
В победном матче на счету Радулова дубль и голевая передача.
Следующая игра серии между «Колорадо» и «Далласом» пройдет 25 августа.
Alexander Radulov: Ultimate teammate ??? pic.twitter.com/0bsIOfd7aR— Dallas Stars (@DallasStars) August 23, 2020
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