НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кайл Террис: «Удивлен, как мало времени Тренину понадобилось на адаптацию в НХЛ»

01:18
Теги:

Нападающий «Нэшвилла» Кайл Террис поделился мнением о партнере по команде Якове Тренине. В матче с «Виннипегом» (1:0) он отличился после результативной передачи россиянина.

— Честно говоря, я удивлен, как мало времени Тренину потребовалось на адаптацию в лиге, — приводит слова Терриса российская версия официального сайта НХЛ. — Большой, сильный парень, но при этом быстрый и умный. Он блестяще читает игру и сам «пишет» ее без всяких проблем. Отличный игрок.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир