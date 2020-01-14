Кайл Террис: «Удивлен, как мало времени Тренину понадобилось на адаптацию в НХЛ»

Нападающий «Нэшвилла» Кайл Террис поделился мнением о партнере по команде Якове Тренине. В матче с «Виннипегом» (1:0) он отличился после результативной передачи россиянина.

— Честно говоря, я удивлен, как мало времени Тренину потребовалось на адаптацию в лиге, — приводит слова Терриса российская версия официального сайта НХЛ. — Большой, сильный парень, но при этом быстрый и умный. Он блестяще читает игру и сам «пишет» ее без всяких проблем. Отличный игрок.