Кайл Коннор стал обладателем «Леди Бинг Трофи»

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Это такая большая честь», — сказал Коннор. «Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей. Они всегда рядом, когда я в них нуждаюсь, и знаете, их непоколебимая поддержка значит для меня очень много».

25-летний американец стал первым игроком «Джетс», получившим «Леди Бинг Трофи». Также на награду претендовали защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен и защитник «Каролины» Джейкоб Славин, который становился обладателем приза в прошлом сезоне.

«Леди Бинг Трофи» вручается игроку НХЛ за джентльменскую игру. С 2006 по 2009 год «Леди Бинг Трофи» доставался форварду «Детройта» Павлу Дацюку.

В минувшем сезоне Коннор провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 93 (47+46) очка. Также на его счету 7 (3+4) очков в 8 играх плей-офф.