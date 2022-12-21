Кайл Коннор повторил результативное достижение Ковальчука

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось провести 30 матчей с 2 голами или более.

До него в истории «Джетс» и «Атланты» это удавалось только Марку Шайфли (33) и Илье Ковальчуку (46).

«Атланта», за которую Илья Ковальчук выступал с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2010 год, в 2011 году переехала в Виннипег и сменила название.