Коннор — о запросе Хеллибака на обмен: «Эта новость разбивает мне сердце»
Форвард «Виннипега» Кайл Коннор прокомментировал решение вратаря и его близкого друга Коннор Хеллибака запросить обмен и не явиться в тренировочный лагерь.
«Очевидно, эта новость разбивает мн сердце, особенно после того, как мы так долго были партнерами по команде. Это тяжело. Мне кажется, здесь у нас была особенная группа, и, по какой бы причине это ни произошло, я не могу говорить о ней, пока мы не услышим самого Хеллибака. Я не собираюсь строить догадки о том, в чем дело, но знаю, что многие ребята в раздевалке разбиты этой новостью», — приводит TSN слова Коннора.
Хеллибак провел в «Виннипеге» всю карьеру в НХЛ. В 2012 году команда выбрала его под 130-м номером драфта. Американец трижды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата в НХЛ.
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|1
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|4
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|5
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|6
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|0
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|7
|Торонто
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|О
|1
|Виннипег
|0
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|0
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|0
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|4
|Миннесота
|0
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|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|7
|Чикаго
|0
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|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|0
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|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
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