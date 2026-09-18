Коннор — о запросе Хеллибака на обмен: «Эта новость разбивает мне сердце»

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор прокомментировал решение вратаря и его близкого друга Коннор Хеллибака запросить обмен и не явиться в тренировочный лагерь.

«Очевидно, эта новость разбивает мн сердце, особенно после того, как мы так долго были партнерами по команде. Это тяжело. Мне кажется, здесь у нас была особенная группа, и, по какой бы причине это ни произошло, я не могу говорить о ней, пока мы не услышим самого Хеллибака. Я не собираюсь строить догадки о том, в чем дело, но знаю, что многие ребята в раздевалке разбиты этой новостью», — приводит TSN слова Коннора.

Хеллибак провел в «Виннипеге» всю карьеру в НХЛ. В 2012 году команда выбрала его под 130-м номером драфта. Американец трижды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата в НХЛ.