Кайл Дубас: "Маззин - идеальный вариант для нас"

Генеральный менеджер "Торонто" Кайл Дубас поделился мнением об обмене защитника Джейка Маззина из "Лос Анджелеса".

– Я просто подумал, что это идеальный вариант для нас, - приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ. - Он может играть в первой паре обороны, выходить на лед во всех ситуациях, действовать против лучших игроков соперника. На протяжении своей карьеры он доказал, что способен здорово распоряжаться шайбой и достойно противостоять сильным оппонентам.

"Лос Анджелес" выменял Маззина на игроков "Торонто" Карла Грундстрема и Шона Дурзи. Также они получили право выбора в первом раунде драфта 2019 года.

В текущем сезоне Маззин сыграл 50 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 17 результативных передач.