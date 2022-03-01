Кайл Дэвидсон утвержден на посту генерального менеджера «Чикаго»

Кайл Дэвидсон 1 марта был официально утвержден на посту генерального менеджера «Чикаго». Ранее он был исполняющим генменеджера клуба.

Дэвидсон стал 10-м генеральным менеджером в истории «Блэкхокс».

The Blackhawks have named Kyle Davidson the 10th General Manager in franchise history. pic.twitter.com/40p8uRTrsS — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 1, 2022

Он получил это назначение 27 октября прошлого года после увольнения Стэна Боумэна. Боумэну пришлось покинуть пост генменеджера и президента клуба по хоккейным операциям после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес одного из тренеров команды бывшим нападающим Кайлом Бичем.

Дэвидсон работает в системе «Чикаго» с 2010 года. Он пришел в клуб стажером по хоккейным операциями, а в 2011 году стал видеоаналитиком команды на постоянной основе.

В 2017 году он был назначен старшим менеджером по хоккейным операциям, а в 2018 году стал помощником генерального менеджера.