Кайл Дэвидсон будет утвержден в должности генерального менеджера «Чикаго»
«Чикаго» завершило поиски нового генерального менеджера. Этот пост займет Кайл Дэвидсон, который на данный момент является исполняющим обязанности генменеджера, сообщает Daily Faceoff.
Он получил это назначение 27 октября прошлого года после увольнения Стэна Боумэна. Боумэну пришлось покинуть пост генменеджера и президента клуба по хоккейным операциям после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес одного из тренеров команды бывшим нападающим Кайлом Бичем.
В группу советников, помогающих клубу в поиске генменеджера, входят бывшие игроки «Блэкхокс» Мариан Хосса, Патрик Шарп и Эдди Олчик.
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|7
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|54
|16
|38
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|53
|13
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
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|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|53
|29
|24
|61
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|1.03
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 5
|1.03
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|7 : 2
|1.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|0 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03