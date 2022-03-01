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Сегодня, 17:12

Кайл Дэвидсон будет утвержден в должности генерального менеджера «Чикаго»

Иван Шитик
Корреспондент

«Чикаго» завершило поиски нового генерального менеджера. Этот пост займет Кайл Дэвидсон, который на данный момент является исполняющим обязанности генменеджера, сообщает Daily Faceoff.

Он получил это назначение 27 октября прошлого года после увольнения Стэна Боумэна. Боумэну пришлось покинуть пост генменеджера и президента клуба по хоккейным операциям после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес одного из тренеров команды бывшим нападающим Кайлом Бичем.

В группу советников, помогающих клубу в поиске генменеджера, входят бывшие игроки «Блэкхокс» Мариан Хосса, Патрик Шарп и Эдди Олчик.

ХК Чикаго Блэкхокс
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