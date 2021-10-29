Экс-нападающий «Чикаго», обвинивший тренера в сексуальном насилии, поблагодарил болельщиков за поддержку

Нападающий «Эрфурта» Кайл Бич, обвинивший бывшего тренера «Чикаго» Брэда Олдрича в сексуальном насилии, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Благодарю за проявление бесконечной любви и поддержки в течение последних 48 часов, — написал Бич в Twitter. — Хотя результаты частного расследования были обнародованы, моя битва на самом деле только начинается. «Чикаго» продолжает попытки разрушить мое дело в суде».

Напомним, что Бич обвинил в сексуальном насилии Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером команды. В тот год «Чикаго» стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ уже оштрафовала клуб на 2 миллиона долларов за то, что, зная о случившемся, руководство никак не отреагировало на инцидент.