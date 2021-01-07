Кастерова рассказала о сложностях в отношениях с Малкиным

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала подробности отношений с мужем. По словам девушки, ей было не так просто.

«Если честно, в самом начале отношений с Евгением я просто не понимала, насколько все это серьезно для нас обоих и как скажется на моем образе жизни, — сказала Кастерова в интервью RT. - Но процесс налаживания быта произошел очень плавно.

Пришлось ли чем-то жертвовать? Конечно. У нас если папа днем спит, значит, мы все спим с ним вместе. Если день игры, весь распорядок дня так или иначе подстроен под Евгения. Но поначалу было сложно. Я до 16 лет росла единственным ребенком в семье, привыкла, что все концентрируются на мне и моих интересах".

Напомним, Кастерова и Малкин встречаются с 2014 года. Они поженились в 2016 году.