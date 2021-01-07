Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в интервью RT рассказала о своей заслуге в двух Кубках Стэнли мужа.

— Вы чувствуете собственную причастность к спортивным успехам мужа?

— Честно? Да. Мы с ним выиграли (видите, я даже рассуждаю уже такими категориями) два Кубка Стэнли. И конечно, мне кажется, что в этом есть и моя заслуга. В правильном поведении, в поддержке, в мотивации.

— Есть поговорка про двух медведей, которые никогда не уживутся в одной берлоге. У Малкина и в клубе, и в сборной имеет место именно такая ситуация. Я имею в виду Сидни Кросби в «Питтсбурге» и Александра Овечкина в сборной.

— Я никогда не слышала от мужа, что его интересы где-то в чём-то ущемили. Да и потом, это же не вопрос, кто лучше играет в хоккей — Кросби, Овечкин или Женя Малкин. У каждого свои преимущества. Кто-то забрасывает больше шайб, кто-то отдаёт больше пасов, кто-то более техничен, кто-то банально более здоров. У мужа с Сидом всегда были хорошие приятельские отношения, как и с Сашей Овечкиным. Закадычными друзьями их не назвать, но никаких, даже мелких конфликтов я не припомню. Более того, мне иногда кажется, что всем троим очень повезло в этом плане. Здоровая спортивная конкуренция на таком уровне помогает не расслабиться, поддерживать свой уровень, стремиться к большему. То, что рядом находятся такие топ-игроки, как Сид и Саша, лично я расцениваю как дополнительный ключ ко всем успехам Евгения.