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Кастерова показала сына в форме «Питтсбурга». Милое видео

09:47
Анна Кастерова с сыном Никитой. Фото Instagram
Анна Кастерова с сыном Никитой. Фото Instagram
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Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина опубликовала видео в сториз своего Instagram-аккаунта.

В видео Кастерова показала, как ее сын Никита в форме «Питтсбурга» идет на хоккейную тренировку.

— Никита, ты готов? — спросила Кастерова у сына на видео.

Кастерова и Малкин вместе более пяти лет, в мае 2016 года у них родился сын Никита.

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