Кастерова показала сына в форме «Питтсбурга». Милое видео
09:47
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина опубликовала видео в сториз своего Instagram-аккаунта.
В видео Кастерова показала, как ее сын Никита в форме «Питтсбурга» идет на хоккейную тренировку.
— Никита, ты готов? — спросила Кастерова у сына на видео.
Кастерова и Малкин вместе более пяти лет, в мае 2016 года у них родился сын Никита.
Из Instagram Анны Кастеровой pic.twitter.com/P2Bi9VVb9e— vladimir vist (@VistVladimir) July 21, 2020
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