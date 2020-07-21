Кастерова показала сына в форме «Питтсбурга». Милое видео

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина опубликовала видео в сториз своего Instagram-аккаунта.

В видео Кастерова показала, как ее сын Никита в форме «Питтсбурга» идет на хоккейную тренировку.

— Никита, ты готов? — спросила Кастерова у сына на видео.

Кастерова и Малкин вместе более пяти лет, в мае 2016 года у них родился сын Никита.