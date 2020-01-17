Кассиан подпишет новый контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан подпишет контракт с клубом. Генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд и агент 28-летнего канадца Рик Кьюрран провели серию переговоров, сообщает в Twitter журналист Sportsnet Марк Спектор.

Стороны пока не объявили об условиях сделки, но Кассиан подпишет новый долгосрочный контракт с «Нефтяниками» до дедлайна. Нынешнее соглашение форварда истекает летом, а его зарплата составляет 1,95 миллиона долларов.

В этом сезоне нападающий провел 44 матча и набрал 28 (13+15) очков. Ему осталось набрать два балла за результативность, чтобы установить новый личный рекорд.