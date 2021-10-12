Бывший защитник ряда клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис высказался о результатах «Тампы» перед стартом сезона-2021/22.

«У «Тампы» есть все шансы на победу. У команды остался такой же костяк. Пока никто, кроме «Нью-Йорк Айлендерс», не выигрывал Кубок Стэнли три раза подряд, поэтому если «Тампа» это сделает, то это будет для нее большим достижением. Тот же [Никита] Кучеров является сейчас главной звездой команды, и по тому, как он сыграл два последних года в плей-офф, можно говорить, что основная надежда на него. Все зависит от их состояния, и после их возвращения с Олимпиады можно будет посмотреть, как отразится на них та нагрузка», — цитирует ТАСС Каспарайтис.

Сезон в НХЛ стартует в ночь на 13 октября. В начале февраля в календаре регулярного чемпионата запланирована пауза на Олимпийские игры в Пекине.