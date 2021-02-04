Один из самых жестких защитников НХЛ 90-х Дарюс Каспарайтис в интервью YouTube-каналу «Inside The NHL» рассказал о критике в свой адрес по поводу мнения о переносе чемпионата мира из Минска, а также вспомнил неприятные моменты, связанные с хоккейной карьерой.

— Не ожидал такого резонанса. Даже оскорбления в личку посыпались. Я просто в конце неправильно ляпнул про Чечню. Совершенно не имел в виду войну с Россией. А люди на меня обиделись из-за этого. Но суть моих мыслей — прежняя. Неправильно угнетать свой народ. Не могут все одинаково мыслить. Я не пытаюсь лезть в политику, просто выразил свое мнение. Случись такое в Литве или США, то я бы говорил тоже самое.

Вот меня в Инстаграме назвали фашистом, но я к этому уже давно привык. Жаль, что исторически так сложилось. Многие до сих пор подобным образом оскорбляют граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Кто-то негативно относится к России, Азии и так далее. Так будет все время. К сожалению, к этому нужно привыкнуть. Нормальные люди таким не занимаются. А на злых — не стоит обращать внимание.

В свое время в Литве меня часто называли продажным литовцем, который играл за Россию. Якобы я ничего для своей страны не сделал. Это неприятно, конечно. Потому, что когда в 1992 году со сборной СНГ мы выиграли Олимпиаду, то мой родной город Электренай гулял всю ночь.