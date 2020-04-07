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Каспарайтис коротко подстригся и спел «Теперь ты в армии»

15:01
Дарюс Каспарайтис. Фото Instagram
Дарюс Каспарайтис. Фото Instagram
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Экс-защитник «Ак Барса», олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис поделился в своем Instagram видео того, как он участвует в челлендже и коротко стрижется.

— Теперь ты в армии, — напел на английском Каспарайтис известную композицию, в то время, как дочь стригла его машинкой. — Челлендж, кто следующий?

— Когда парикмахер больше не доступен, — подписал Каспарайтис видеоролик.

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