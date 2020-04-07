Каспарайтис коротко подстригся и спел «Теперь ты в армии»

Экс-защитник «Ак Барса», олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис поделился в своем Instagram видео того, как он участвует в челлендже и коротко стрижется.

— Теперь ты в армии, — напел на английском Каспарайтис известную композицию, в то время, как дочь стригла его машинкой. — Челлендж, кто следующий?

— Когда парикмахер больше не доступен, — подписал Каспарайтис видеоролик.