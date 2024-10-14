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Сегодня, 08:30

Касатонов рассказал, как Клод Лемье жестко разыграл их с Фетисовым в «Нью-Джерси»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» вспомнил о жестком розыгрыше по отношению к ним с Вячеславом Фетисовым со стороны известного форварда Клода Лемье в «Нью-Джерси».

— Команда к нам обоим относилась с огромным уважением, не делила — к одному лучше, к другому хуже. Объединяла нас, а не разъединяла. И Лу как генеральный менеджер, и парни подбадривали и искренне хотели, чтобы мы не были порознь.

Расскажу на этот счет историю. У четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье — не путать с Марио — был жесткий юмор. И тот день я запомнил на всю жизнь. В конце ноября в Штатах отмечается День благодарения. Американцы обязательно запекают индейку, а хоккеисты дарят друг другу подарки. За несколько дней до праздника Клод подходит ко мне и с невинным видом говорит: «Алекс, у меня есть друзья-американцы, которые очень тебя любят. Напиши на открытке со своей фотографией что-нибудь доброе, приятное. Кому? Нет, имени не надо. Просто «На добрую память от Алексея Касатонова».

И вот наступает День благодарения. Встречаемся всей командой в раздевалке. Клод подходит к Фетисову, вручает запакованную коробочку. Тот открывает, а там — моя фотография с этой надписью! Команда рухнула. Слава бросил фотографию в коробку для мусора под скамейкой. Не стал почему-то на стенку вешать. Но и за Клодом не погнался, возраст уже не детско-юношеский.

Оба мы вроде бы злые, но при этом едва сдерживаем смех: это ж надо такое учудить! Я был в шоке от того, как легко меня Лемье развел. Демон и ангел в одном лице. Когда все хорошо, чуть ли не клюшку тебе обматывает, а как игра не идет — рычит, орет, «факает». И тут вдруг — такой вот юмор. Колоритнейшая личность!

Сейчас, когда мы со Славой снова друзья и вместе выходим на лед не реже, чем во времена игровой карьеры, мне намного легче такие вещи вспоминать. Хорошо, что жизнь все расставила на свои места.

Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов и&nbsp;Алексей Касатонов в&nbsp;1982 году. «В конфликте из-за Тихонова я никого не предал. И у меня, и у Фетисова была своя правда». Вторая часть интервью Касатонова

Клод Лемье
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Алексей Касатонов
Вячеслав Фетисов
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