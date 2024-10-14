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Сегодня, 08:00

Касатонов не согласился с мнением вдовы Тихонова, что за стремлением Фетисова уехать в НХЛ стояли только деньги

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал о полностью восстановившихся дружеских отношениях с Вячеславом Фетисовым и не согласился с вдовой Виктора Тихонова Татьяной Васильевной, которая в своей книге объяснила стремление Фетисова и ряда других звезд советского хоккея в НХЛ только деньгами.

— Ты сильно переживал разрыв с Фетисовым?

— А ты как думаешь? Мне и сейчас тяжело об этом говорить, настолько наши жизни связаны — и тогда, и теперь. Но не жалею ни о чем, поскольку не сделал ничего постыдного. Просто кульминация нашей хоккейной судьбы, повторяю, пришлась на излом времен, и позиции на этом изломе у нас оказались разные. Вот и все. Будь времена более спокойными, никакого конфликта в принципе не случилось бы.

Начал открываться железный занавес, появилась возможность уехать. Но все оказалось не так сладко. Жизнь расставляет все точки над i, в том числе в вопросе, где мы нужны и где нет. Из пятерки Ларионова все в конце концов вернулись в Россию, потому что именно дома оказались востребованы. В НХЛ, где мы, справедливости ради, очень хорошо, с профессиональной и человеческой точек зрения, провели время, никто не собирался использовать наш опыт и уровень так, как требовали наши амбиции. Североамериканцев можно понять: у них и своих хоккейных героев хватает. Мы же (кто-то раньше, кто-то позже) поехали туда, где нужны.

Уже больше десяти лет мы с Фетисовым играем вместе почти каждый день. Уж точно не реже, чем во времена карьеры. И общаемся, и ходим друг к другу на юбилеи. Понимаем, что все конфликты, слава богу, позади, кто бы что ни думал о той ситуации конца 80-х. Нас слишком многое связывает, чтобы спустя годы, когда страсти остыли, мы не объединились.

— А «разбор полетов», уже вернувшись к прежним отношениям, когда-нибудь проводили?

— Нет. Уже не нужно ничего обсуждать и выяснять. В то время каждый рассудил по-своему, позиции были разными, даже полярными. Но главное, что они были честными. Уверен в этом.

— Татьяна Васильевна Тихонова в своей книге напирала на то, что хоккеистов, желавших уехать, интересовали только деньги.

— Не согласен. Да, финансовый вопрос играл определенную роль, как и для любого профессионала. Однако для того же Фетисова главным был вопрос престижа: поехать первым или почти первым, в расцвете сил. Не диссидентом, а представителем своей страны. Это и почетно, и интересно. Понятно ведь, что НХЛ — лучшая хоккейная лига мира, и любому хочется пожить ее жизнью. Учитывая амбиции Славы, его стремление всегда быть первым во всем, у него такого желания не могло не быть.

Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов и&nbsp;Алексей Касатонов в&nbsp;1982 году. «В конфликте из-за Тихонова я никого не предал. И у меня, и у Фетисова была своя правда». Вторая часть интервью Касатонова

Хоккей
Алексей Касатонов
Виктор Тихонов-старший
Вячеслав Фетисов
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