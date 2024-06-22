Касатонов — о словах Конюхова про Овечкина: «Ему надо почаще приземляться к берегу»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов отреагировал на слова путешественника Федора Конюхова, который заявил, что не уважает форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Конюхов признался, что не подал бы руки 38-летнему хоккеисту, потому что тот выступает в Америке.

«Саша — наш амбассадор во всем мире. Доказывает силу нашего российского хоккея и вообще спорта. Мы все верим в его рекорд, надеемся, что он добьется своего. Мы говорим объективно, так как НХЛ — сильнейшая лига в мире. Что тут обсуждать? Конюхову надо почаще приземляться к берегу», — цитирует Касатонова Vprognoze.ru.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.